Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1)
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı. (1)
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