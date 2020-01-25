Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1)

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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