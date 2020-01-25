Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra hastane önündeki vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]