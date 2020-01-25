Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra hastane önündeki vatandaşlarla görüştü.
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