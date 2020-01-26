Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananlardan bin 503 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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