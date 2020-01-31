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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan...
7 saat önce
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)
Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."
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