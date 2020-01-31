Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan...

7 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: AA
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