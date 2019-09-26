Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin bilgi aldı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin bilgi aldı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin bilgi aldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.

Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'den yurda dönüşünün ardından İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi aldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi alırken, toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Binali Yıldırım da yer aldı.

İstanbul, New York, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:33:10. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin bilgi aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]