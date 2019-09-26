Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi."

Recep Tayyip Erdoğan, AFAD, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?
AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:35:51. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]