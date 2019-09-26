Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi."
Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı