Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon ve azalan alım gücü karşısında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı hakkında da konuştu.

"DERDİMİZ ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK"

Aralık ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ DOĞAL GAZI EN UCUZ NASIL ULAŞTIRIRIZ?"

Doğalgaz ve Kömürle ilgili çalışmaları yaparak kışa hazırız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta ara bulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, acaba bu kış nasıl geçecek. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgaz, kömür hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulüm edilmesini asla istemez derdimiz" diye konuştu.

"BİZ KIRTASİYEDE KİTAP BULAMAZDIK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Gençler okullar açılırken, sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bu iş nasıl oldu, bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan bizde geldik geçtik, biz kırtasiyeden kitap, defter bulamazdık. Ama biz bu derdi çektik, ne dedik, bizim evlatlarımız çekmesin. Onların için en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız okula gidip huzurlu bir şekilde okula gidip, tüm sömestre rahat bir şekilde geçirsin istedik" şeklinde konuştu.