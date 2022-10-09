Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak

09.10.2022 17:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşma esnasında milyonların beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuştu. Aralık ayını işaret eden Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon ve azalan alım gücü karşısında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı hakkında da konuştu.

"DERDİMİZ ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK"

Aralık ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ DOĞAL GAZI EN UCUZ NASIL ULAŞTIRIRIZ?"

Doğalgaz ve Kömürle ilgili çalışmaları yaparak kışa hazırız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta ara bulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, acaba bu kış nasıl geçecek. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgaz, kömür hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulüm edilmesini asla istemez derdimiz" diye konuştu.

"BİZ KIRTASİYEDE KİTAP BULAMAZDIK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Gençler okullar açılırken, sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bu iş nasıl oldu, bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan bizde geldik geçtik, biz kırtasiyeden kitap, defter bulamazdık. Ama biz bu derdi çektik, ne dedik, bizim evlatlarımız çekmesin. Onların için en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız okula gidip huzurlu bir şekilde okula gidip, tüm sömestre rahat bir şekilde geçirsin istedik" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Allah senin yoklugunu gostermesin sayın cumhurbaşkanımiz sen su anda turkiye icin dunya için veli nimetsin 2023 de seninle yola devam diyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 18:54:05. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement