CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERDİMİZ ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERDİMİZ ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK

10.10.2022 10:47

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'nda salona sığmayanlar için dışarıda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak dedi.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'nda salona sığmayanlar için dışarıda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı Tam aksine, şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu Yardımcı kitapları buldunuz mu Bu sıralardan biz de geldik geçtik. Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik bizim evlatlarımız çekmesin dedik ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERDİMİZ ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK - Son Dakika

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