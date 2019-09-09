Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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