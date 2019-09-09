Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık"

50 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeniden yazdık

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:51 Kaynak: AA
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