Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz" - Son Dakika

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (1)
Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."
Erdoğan: "Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz."
- Kaynak: AA
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