Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

30.12.2020 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Tören öncesinde görüşen Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri ile bir araya geldi.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi - Son Dakika


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