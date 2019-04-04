Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Aradı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Aradı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Erdoğan ayrıca, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:46 Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Güncel
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