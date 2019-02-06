Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan İmzayı Attı, Bakan Gül Duyurdu: Mübaşir Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:13:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]