Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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