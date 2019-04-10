Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:59 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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