Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:59 Kaynak: İHA
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirecek.
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