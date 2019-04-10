Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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