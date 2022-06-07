Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

07.06.2022 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Erdoğan ile Bahçeli arasında görüşme bugün saat 14.10'da başladı ve basına kapalı olarak yapıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" açıklaması yapıldı.

Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti - Son Dakika

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