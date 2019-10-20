Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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