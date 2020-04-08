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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak tu¨m tedbirleri alıyor, milletimizin sagˆlıgˆını tehdit eden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak tu¨m tedbirleri alıyor, milletimizin sagˆlıgˆını tehdit eden salgına kars¸ı imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak tu¨m tedbirleri alıyor, milletimizin sagˆlıgˆını tehdit eden salgına kars¸ı imkanlarımızı seferber ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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