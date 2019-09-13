Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet olarak yanınızdayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor