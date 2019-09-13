Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet olarak yanınızdayız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet olarak yanınızdayız"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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