Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması

18.03.2021 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Övünç Madalyası takdim etmek üzere bir aradayız. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

"Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabb'imiz nezdinde alacaklardır." ifadesini kullanan Erdoğan, "Nitekim Rabb'imiz 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki müstesna yerleri de her türlü takdirin ve taltifin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa sahip olduğumuz güç sayesindedir"

Şehit yakınları ve gazilere takdim edecekleri madalyaların devletin minnettarlığının bir ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarında şehit veya gazi olan kardeşlerimiz bu toprakları bin yıldır vatan yapma mücadelemizin son neferleridir. Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik, gönlümüz ferah bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Bin yıldır bize sadece bu toprakları değil aldığımız nefesi bile çok görenler, kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla hep üzerimize geldiler." şeklinde konuştu.

Haçlı Seferleri'nden İstiklal Harbi'ne kadar hep bu saldırılarla mücadele ettiklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama aslında çok daha kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz. Her ne kadar bazıları hala anlamamakta ısrar etse de, bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga, milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık-yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir."

"Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir"

"Belgesellerde aslanlarla sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz, sonra da kuyruklarını kıstırıp giderler ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanlar bir anda tepesine çöker, onu lime lime ederler. İşte bunun için Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin en büyük güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Millet olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde Allah'ın izniyle karşımızda durabilecek hiçbir güç tanımıyor, aşamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından da görülmesi vardır. Coğrafyamızda hüküm süren daha önce devletlerimiz olan Selçuklu da, Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerdeki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100'üncü yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve unutmayalım vazgeçmeksizin Türkiye olacağız."

Her fırsatta tekrarladıkları "Rabia"nın gerisindeki mananın bu olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini, beraberliğini ifade ediyoruz. Tek bayrak diyerek rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın birleştiriciliğini vurguluyoruz. Tek vatan diyerek 780 bin kilometrekare vatan toprağının bölünmezliğine işaret ediyoruz. Tek devlet diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz olmadığını, olamayacağını anlatıyoruz. Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla ter de geleceğimizi aydınlatan birer ışık hüzmesidir."

"Milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez"

Şehit yakınları ve gazilerin böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez. Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir. Dedesinden, atasından kalan istiklal madalyalarını gururla taşıyan torunlar olarak bizler ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak inşallah sizlerin soyundan gelenler de sizinle aynı şekilde gurur duyacaklardır. Rabb'im hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızın her birini özellikle de şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Mohaç'tan Preveze'ye, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar nice savaşlar verdik. Ecdadını özellikle unutmayan bir nesil var, kaldı ki ecdadın kanlarıyla yoğurarak vatan yaptığı bu toprakları onların hatıralarına layık şekilde korumak, devletimizi güçlendirmek ve büyütmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşlarının hem İstiklal Harbi'nin girizgahı olması hem de milletin topyekun kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğer Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda kelimenin tam anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır. Türk milleti, Bursa'dan Kastamonu'ya, Konya'dan Manisa'ya, İzmir'den Mersin'e, Halep'ten Debre'ye, Kosova'dan Kudüs'e, Musul'dan Selanik'e kadar coğrafyamızın her köşesinden insanıyla Çanakkale'de bu hayasız akına imanıyla 'dur' demiştir." ifadelerini kullandı.

-"Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale mahşerini "Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar/ O, rüku olmasa dünyada eğilmez başlar/ Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor/ Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor." şeklinde tasvir ettiğini dile getirerek, "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık." dedi.

Bugün de Türkiye sınırları içinde ve dışında istiklal ve istikbali korumak için hazır bekleyen nice güneşlerin aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar." şeklinde konuştu.

Demokrasi ve kalkınma yolunda attıkları her yeni adımda, kazandıkları her mücadeleyle geleceğe daha güvenle baktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmak konusundaki ısrarımızın sebebi, üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızdan aldığımız dersler ışığında evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, bu yılın aynı zamanda İstiklal Marşı yılı olduğunu da belirtti.

İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, satırı ve her bir dörtlüğünün verilen mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla dolu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşı'mızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerine aşılamamız, bu bakımdan büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz, bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacaktır"

Programda şehit yakını ve gazilerin çocuklarının da olduğuna işaret eden Erdoğan, "İnşası için var gücümüzle çalıştığımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz, işte bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacaktır." dedi.

Şair Arif Nihat Asya'nın "Şehitler tepesi boş değil toprağını kahramanlar bekliyor/ ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor." dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Sevgili çocuklar bayrağımızı da dalgalandıracak rüzgar dün dedelerimizdi, bugün babalarınız oldu, yarın da inşallah sizler olacaksınız. Kalbinden iman, dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan, her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş evlatlara sahip olduğumuz müddetçe gözümüz arkada kalmayacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası tevcih edilecek şehit yakını ve gazileri tebrik ederek, "Rabb'im bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın." temennisinde bulundu.

???????- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, şehit yakını ve gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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