Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)

16.03.2022 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlık ise yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlık ise yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. 21'inci yüzyıla, altını çizerek söylüyorum, inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ndeki konuşmasında, "Rabb'imiz her zorluklarla beraber bir kolaylığın olduğunu bizlere müjdeliyor." ifadesini kullanarak, terörle mücadelede çektikleri çilelerin, verdikleri mücadelenin ve gösterdikleri sabrın neticelerini almaya başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle yaptığı mücadelede sınır içinde ve dışında önemli başarılara imza attığına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor. Teröristlerin tasallutundan dolayı ekilemeyen arazilerimiz, yaylalarımız artık bölgedeki kardeşlerimize ekmek kapısı oluyor. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Terörün karanlık gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına çok daha güvenle, daha bir umutla bakıyor."

" Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığının gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerek yaz kış demeden yılın 365 günü sürdürdüğümüz operasyonlarımızla gerek kapasitesini ve imkanlarını artırdığımız istihbarat teşkilatımızla gerekse en nitelikli, en donanımlı şekilde yetiştirdiğimiz askerlerimiz, polisimizle terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor, teröristlerin tepelerine tepelerine biniyor, nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli insansız hava araçlarımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkları acıların bedelini, kanını döktükleri her masumun hesabını bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz."

Şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ruhunu muazzep etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil'in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat'ta farklı, Diyarbakır'a gidince çok farklı konuşan mürailere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat biz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz."

İstiklal Marşı'nın "Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın/ Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın" dizelerini aktaran Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlık ise yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. 21'inci yüzyıla, altını çizerek söylüyorum, inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır. Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastedenler hezimete uğramaya devam edecektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalyalarını tevcih edecekleri şehit yakınları ve gazileri tebrik ederek, "Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize Allah'tan sağlık ve afiyet diliyorum, devletim ve milletim adına her birinize ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Mevla bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi.

Şehitler Gökhun Mete Altunbaş, Samet Üstüner, Mustafa Keskin, Fikret Aksungur, Burak Coşkun, Ertuğ Güler, Oğuzhan Anar, Sezgin Erdoğan, Turatbeg Gürocak, Nazım Taşkent ile gaziler Aydın Şendere, Ayhan Güney, Ufuk Özçelik, Bilal Şener, Hakan Çalmuk, Sadık Savaş, Sedat Kerekli, Gökhan Cin, Yasin Yalçın, Mehmet Aytuğ Dikililer, Barış Bıdak, Fikret Kocak, Halil İbrahim Doğansoy, Recep Olt, Bekir Erkin, Ahmet Tekin devlet şeref madalyası ve beratı tevcihine layık görüldü.

Erdoğan, törene katılan protokol üyeleriyle şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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