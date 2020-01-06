Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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