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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak zorundayız." - ANKARA
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