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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"
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