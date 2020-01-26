Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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Son Dakika

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