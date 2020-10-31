Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanları ile deprem anından itibaren İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştu" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanları ile deprem anından itibaren İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştu"
31.10.2020 14:51
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)
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