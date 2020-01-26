Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur"

10 dakika önce

Atatürk Havalimanı Basın toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı

Basın toplantısından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur

İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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