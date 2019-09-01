Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin, ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır."
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