Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede annesinin yanına geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede annesinin yanına geldi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralıları ziyaret ettiği hastanede depremzede Cevriye Can, bir ricada bulunarak, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede annesinin yanına geldi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralıları ziyaret ettiği hastanede depremzede Cevriye Can, bir ricada bulunarak, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle izin verilen Ahmet Can, kente gelerek annesi Cevriye Can ve ailesiyle kucaklaştı.

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Cevriye Can, sarsıntı ile birlikte evdençıkarken merdivenlerde ayağı kayarak düştü. Yaralanan can, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Depremden sonra bölgede incelemelerde bulunan ve ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından hastanelerdeki yadralıları ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu 4 çocuk annesi Cevriye Can, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini ifade etti. Hastane odasındaki ziyaret sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile telefonda görüşen Erdoğan, Ahmet'e izin verilmesini istedi. Bunun üzerine izinli olarak Elazığ'a gelen Ahmet Can, annesi Cevriye Can ve alesiyle kucaklaştı.

'OĞLUMU GÖRMEK İSTEDİM, O DA BİZİ KIRMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle memleketine dönen oğlu Ahmet Can'ı gören Cevriye Can, oğluna sarılarak hasret giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme anını anlatan Can, "Başkanımız ziyaretimize geldi. Rica ettim. Oğlumu görmek istedim. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Allah razı olsun. Başkanımdan birkaç günlüğüne izin aldım. Sağ olsun gelinimi ve oğlumu gönderdi. Çok sevindim. Onu görmeyi çok istiyordum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Trabzon'dan annesini görmek üzere Elazığ'a gelen Ahmet Can ise, "Benim açımdan çok büyük  sürpriz oldu. Başkanımızın annemizi ziyaret etmesi. Allah razı olsun. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu aramış. Başkanım da beni apar topar gönderdi. ütelefonla konuşmuştum, ancak görmek ve ailemle kucaklaşmamı sağladıkları için hem Cumhurbaşkanıma, hem de belediye başkanıma teşekkür ediyorum" deyi konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Cevriye Can'ı ziyareti

- Anne Cevriye Can'dan açıklamalar

-Oğlu Ahmet Can'dan açıklamalar

-Aileden detay görüntüler

Haber-Kamer:  Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ ELAZIĞ,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Trabzon, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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