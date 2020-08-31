Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Sercan'ın tedavisine başlandı - Son Dakika

MANİSA'da yaşayan Gezenler ailesinin oğlu 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in kafatası, 'hidransefali' hastalığı nedeniyle sıvıyla doldu. Ailenin yardım çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Sercan'ın babası Ferdi Gezenler, "Cumhurbaşkanımız Hızır gibi yetişti. Kendisinin bir sözü yetti. İnşallah oğlum iyileşecek" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları hidransefali hastası Sercan Gezenler'in doğumundan bu yana sürekli kafatası büyüyor ve beyni gelişemediği için kafatasının içi suyla doluyor. Hamileliğin 35'inci haftasında, rahatsızlığı tespit edilen Sercan'ı kucağına almayı tercih eden ailenin çağrısı sonrasında Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da baba Gezenler'i telefonla arayarak, Sercan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi için önce Manisa ve İzmir'de gerekli kontrollerin yapılacağını, bir sonuç alınamazsa Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Sercan'ın tedavisine, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Gün içinde ameliyata alınacak Sercan'ın kafatası içindeki sıvının operasyonla çekilmesi planlanıyor.