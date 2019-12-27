Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler" dedi. - KOCAELİ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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