Cumhurbaşkanı erdoğan, dha'nın fotoğrafıyla dünyaya mesaj verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı konuşmasında, Türkiye'den Yunan Adaları'na geçmek isterken lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Çünkü Aylan bebekler, bir değil, binler, milyonlar bütün bunlara karşı önlemimizi almak durumundayız" ifadelerini kullandı.
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