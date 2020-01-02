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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, yatay mimari ile kendi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, yatay mimari ile kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz"
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, yatay mimari ile kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz" - ANKARA
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