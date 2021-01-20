Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok alandaki sıkıntıların temelinde dil vardır. Dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız."