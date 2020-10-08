Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası...
08.10.2020 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik."
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