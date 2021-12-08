Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın

08.12.2021 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasınCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız; din görevlilerimize yönelik, yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi, günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı' nedeniyle Ankara'ya gelen il müftülerini kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yürütülen her görevi özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmediklerini söyledi. Erdoğan, "Diğer kamu görevlileri vazifelerini ihmal ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında bunun bir telafisi olur. Ama Diyanet mensupları, imamlarımız, müftülerimiz vazifelerini hakkıyla yerine getirmediklerinde Allah göstermesin koskoca bir milletin bu dünyası da öteki dünyası da berbat olabilir. Dolayısıyla bu işin kıymeti ne makamla, ne mevkiyle, ne parayla, ne şöhretle ölçülür. İslam'ın 1443 yıllık birikimini yeni nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmiş kadrolar olarak zor; ama bir o kadar da şerefli bir göreviniz var" diye konuştu.

'FETÖ İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ YERE SAHİPTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyanet İşleri Reisliği olarak geçen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öneminin ortaya çıktığını belirterek, "Teşkilatımız kurulduğu günden beri ülkemizde din hizmetlerin en sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bilindiği gibi bu kurumumuzu 2010 yılında 'müsteşarlık', Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de aynı konuma sahip 'başkanlık' düzeyine yükselterek yetkilerini ve görev alanlarını genişlettik. FETÖ ihanet şebekesi ile mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir yere sahiptir. Yüce dinimizi kendi karanlık emellerine alet etmeye kalkan herkes artık karşısında İslam'ı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle milletimize aktaran teşkilatımızın kıymetli mensuplarını bulacaklarını bilmektedir" dedi.'İTİBAR SUİKASTI ASLA MORALİNİZİ BOZMAMASIN'Erdoğan, din görevliliğinin sadece camide verilen hizmetlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "İl müftülerimizin 2021'deki ikinci toplantı konusunun, 'Salgın Süreci Toplumsal Değişim ve Diyanet Hizmetleri' olarak belirlenmesini bu bakımdan isabetli görüyorum. Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız; din görevlilerimize yönelik, yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi, günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazancı, teskin edici yaklaşımınızdan taviz vermemelisiniz. Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, kazanamayacağınız hiçbir kalp kalmayacağından emin olun" diye konuştu.'MİLLETİMİZ İSLAM'A YÖNELİK HER SALDIRIYA KARŞI KOYMUŞTUR'Erdoğan, İslam dünyasının asırlardır itikadi sapkınlıkların yol açtığı derin acılarla boğuştuğunu söyledi. Erdoğan, milletin dünyanın neresinde olursa olsun her Müslümanın derdiyle dertlendiğini, İslam'a yönelik her saldırıya karşı koyduğunu ifade ederek, "Kudüs davasını en samimi ve en güçlü şekilde bizim insanımız savunmuştur. Son dönemde bilhassa Avrupa'da ortaya çıkan Peygamber Efendimize yönelik saygısızlıklara karşı en güçlü ve kalbi tepki yine bizim milletimizden yükselmiştir. Norveç'te Kur'an-ı Kerim yırtıldığında insanlarımız nasıl ayağa kalktıysa; Danimarka ve Fransa'da Peygamberimize hakaret içeren karikatürler yayınlandığında da milletimiz meydanları doldurmuştur" ifadelerini kullandı.'SORUMLULARDAN HESAP SORULMASINI TAKİP EDECEĞİM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'e yönelik arzu etmedikleri ve beklemedikleri şekilde bir hakaret girişiminin kendilerinin de başına geldiğini söyleyerek, "Suriye'de kontrolümüz altında bulunan bölgelerdeki okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan bazı kitaplarda, Peygamber Efendimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine kitapların dağıtımı derhal durduruldu ve toplanan kitaplar imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Benzer tasvirlerin yer aldığı ve henüz basılmamış başka kitaplar olduğu da belirlendi. Bu kitapları hazırlayanlar ve kontrolünü ihmal edenler başta olmak üzere yaşanan rezalette sorumluluğu bulunan herkesle ilgili gereken soruşturmalar başlatıldı. Hiçbir mazereti izahı olmayacak bu vahim durum konusunda gereğini inşallah hızla yerine getirecek ve sorumlulardan hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim. Rabbim bizleri, Rabbimize ve Peygamber Efendimize karşı yapılan ve yapılabilecek her türlü saygısızlığa ortak olmaktan muhafaza etsin" dedi.'CAMİLERİN SÜSÜ CEMAATTİR'Camilerin daima hayatlarının merkezinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Müslümanlar bu mekanlarda cem olmuş, birleşmiş, bütünleşmiş aynı safta kalplerini birbirine kenetlenmiştir. Hiçbir sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan cihanşümul ümmet kavramı evvela camilerimizde vücut bulmuştur, birliğimizin dirliğimizin, Müslümanlığımızın nişanesi olan camilerimize sahip çıkmak, onları ihya ve imar etmek temel görevlerimizden biridir. Camileri imar etmenin yolu ise buraları tekrar eğitimin, dayanışmanın, paylaşmanın, ilim ve irfanın velhasıl hayatın merkezleri haline getirmekten geçmektedir. Yeryüzünün süsü camiler olduğu gibi camilerin süsü de cemaattir, özellikle gençlerdir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, piri fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahsun ve öksüz kalmış demektir. Çocuklarımızı bilhassa da gençlerimizi camilerle ne kadar kucaklaştırır, onlara ne kadar şuur ve kimlik kazandırabilirsek, geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz" diye konuştu.'DİN GÖREVLİLERİMİZİN İŞİ SADECE NAMAZ KILDIRMAK DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun Avrupa başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı yurt dışındaki yerler için de geçerli olduğunu söyleyerek, "Bu bakımdan caminin sosyal rolünü güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Din görevlilerimizin işi sadece namaz kıldırmak, cenaze kaldırmak, Mevlit okutmak değildir. Asıl sorumluluğumuz insanların kalbini ve zihnini Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır, zenginleştirmektir. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimizin gayretleri ile inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Kimi cahil, kimi gafil, kimi hain birilerinin insanlarımızın zihnini bulandırmasına, gönlünü çelmesine, tertemiz duygularını istismar etmesine de ancak bu şekilde engel olabiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Peygamber, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir 17:42 Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir
Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi 17:36 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
17:41 Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir
17:40 Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı
17:35 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi
17:27 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
17:14 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
17:14 Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi
17:01 Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı
17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu
16:42 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın         
17:50
Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı         
17:40
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 17:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı moralinizi bozmasın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement