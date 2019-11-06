Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek"
7 saat önce
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:51 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."
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