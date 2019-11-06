Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek"

7 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dindar bir nesil inşallah sizin elinizde yetişecek

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:51 Kaynak: AA
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