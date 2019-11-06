Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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