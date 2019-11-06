Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır."
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