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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz."
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