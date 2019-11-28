Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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