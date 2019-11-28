Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.

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