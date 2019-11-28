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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
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