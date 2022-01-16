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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

16.01.2022 17:43
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kasımpaşa'ya gitti. Burada Divanhane Binası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİVANHANE BİNASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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