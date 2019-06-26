Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. - ANKARA
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