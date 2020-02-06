Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:43 Kaynak: AA
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