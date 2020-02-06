Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:43 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Ziyaretten görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti, İlker Başbuğ için harekete geçiyor Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı