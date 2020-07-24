Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dua programına katıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı.
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.
Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile partilerin temsilcileri katıldı.