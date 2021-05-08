Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in peşini bırakmıyor! İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı

G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye

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