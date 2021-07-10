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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu

10.07.2021 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programı kapsamında ziyaret ettiği evlat nöbetindeki annelerden Fatma Akkuş'a kızıyla ilgili müjde verdiği öğrenildi. PKK tarafından dağa götürülen kızın, 7 yıl sonra teslim olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri de ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret sırasında, kızı 7 yıldan bu yana dağda olan Fatma Akkuş'a müjdeli haberi verdiği ortaya çıktı.

14 YAŞINDAYKEN KAYBOLDU

Diyarbakır'da Songül Akkuş 7 yıl önce 14 yaşındayken kayboldu. Anne Fatma Akkuş, kızının teröristler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söylüyordu.

TESLİM OLDUĞUNUN HABERİNİ VERDİ

HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan evlat nöbetine o da katıldı. Eylemin 676. gününde sevindirici bir haber aldı. Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne Fatma Akkuş'a kızı Songül'ün teslim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu

"ÇOK BÜYÜK BİR SEVİNÇ"

Kızına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Akkuş, ailelere çağrı yaptı. Akkuş, "çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın arkadaşlarına, çalıştığı ortamlara güvenmeyin. Sahip çıkın çocuklara, mücadele edin. Evde ağlamayın, gelin siz de oturun, mücadele edin. Bu sevinçten daha büyük bir sevinç yoktur" dedi.

CUMHURBAŞKANI, TÜRKAN MUTLU İLE DE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile de sohbet etti. Kızını için 8 senedir mücadele verdiğini söyleyen anne Türkan Mutlu, bu süreçte sağlığını kaybettiğini anlattı. O anları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından "manşetlerin ardında gerçek insanlar ve acılar var" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu - Son Dakika


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