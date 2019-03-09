Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır Artık Kandil Yerine Kendi Şehrine Hizmet Edecek Namuslu Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır Artık Kandil Yerine Kendi Şehrine Hizmet Edecek Namuslu Belediye...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Politika
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