Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği miting ve bazı programlara katılmak üzere uçakla Diyarbakır'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin düzenlediği miting ve bazı programlara katılmak üzere uçakla Diyarbakır
'a geldi. Elazığ
'dan Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'nın partisinin Diyarbakır Yenişehir
ilçesi Ofis semti İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılması bekleniyor. Erdoğan'ın mitingin ardından Elazığ yolu üzerinde bulunan Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katılması bekleniyor. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:52 Kaynak: İHA
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