Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği miting ve bazı programlara katılmak üzere uçakla Diyarbakır'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği miting ve bazı programlara katılmak üzere uçakla Diyarbakır'a geldi.

Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın partisinin Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semti İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılması bekleniyor. Erdoğan'ın mitingin ardından Elazığ yolu üzerinde bulunan Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katılması bekleniyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

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