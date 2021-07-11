Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 30 Yeni Fabrikanın Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yaparak, vatandaşlara hitap etti. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçesini ve tarihi Suriçi'ni adeta baştan sona yeniden yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Suriçi projesini 7 bölgede planlayarak her bir bölgeyi de kendi içinde etaplara ayırdıklarını, konut projelerini, altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarını bitirme aşamasına geldiklerini, proje tamamlandığında Diyarbakır'ın yepyeni çehreye kavuşacağını bildirdi.

2, 5 MİLYAR LİRALIK PRİM TEŞVİKİ

Özellikle Dicle Barajı'ndan suyu almak suretiyle Diyarbakırlılara susuzluk çektirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Son 19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5, 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiricilerimize destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik. Sanayide, Diyarbakır'a 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır'daki 47 bin iş yerimize toplam 2, 5 milyar liralık prim teşviki verdik. " dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Geçen yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır'da tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam alanı açılacak. Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında esnaf iş yeri kapatırken bunun tam 4, 5 katı olan 4 bin 556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket faaliyete başladı. " diye konuştu.

444 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2, 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sayıda ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 444 milyon liralık yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. " dedi.

TÖRENE DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS OSB'DEN KATILDI

Bakan Varank, canlı bağlantıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve 1. Karma OSB'de bulunan 30 yeni fabrikanın toplu açılış kurdelesini kesti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların toplu açılışını yaptı. Geçen yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır'da tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam alanı açılacak. Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında esnaf iş yeri kapatırken bunun tam 4, 5 katı olan 4 bin 556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket faaliyete başladı. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yaparak, vatandaşlara hitap etti. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçesini ve tarihi Suriçi'ni adeta baştan sona yeniden yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Suriçi projesini 7 bölgede planlayarak her bir bölgeyi de kendi içinde etaplara ayırdıklarını, konut projelerini, altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarını bitirme aşamasına geldiklerini, proje tamamlandığında Diyarbakır'ın yepyeni çehreye kavuşacağını bildirdi.

2, 5 MİLYAR LİRALIK PRİM TEŞVİKİ

Özellikle Dicle Barajı'ndan suyu almak suretiyle Diyarbakırlılara susuzluk çektirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Son 19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5, 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiricilerimize destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik. Sanayide, Diyarbakır'a 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır'daki 47 bin iş yerimize toplam 2, 5 milyar liralık prim teşviki verdik. " dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Geçen yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır'da tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam alanı açılacak. Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında esnaf iş yeri kapatırken bunun tam 4, 5 katı olan 4 bin 556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket faaliyete başladı. " diye konuştu.

444 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2, 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sayıda ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 444 milyon liralık yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. " dedi.

TÖRENE DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS OSB'DEN KATILDI

Bakan Varank, canlı bağlantıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve 1. Karma OSB'de bulunan 30 yeni fabrikanın toplu açılış kurdelesini kesti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. v