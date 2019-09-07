Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
HDP binası önündeki oturma eyleminde 5'inci gününe girerken, eyleme katılan aile sayısı 13'e yükseldi "Anneler terör örgütünden öcünü alıyor" Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi CHP'li Başkan Akay, damadını 7 bin tl maaşla özel kalem müdürü olarak atadı