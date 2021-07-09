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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması

09.07.2021 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye'nin Hamid Karzai Havaalanı'ndaki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan görüşmeleriyle ilgili, " Türkiye'nin Hamid Karzai Havaalanı'ndaki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nde kıldı.

Camiden ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir soru üzerine, "Gazi mescidimizde, gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

PKK terör örgütünün camiyi kurşunladığını ve harabe haline getirdiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kurşunlu Camisi tarihi özellikleri itibarıyla bu şehrimizin, bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Şu an itibarıyla Suriçi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan Suriçi'nde konutlarımız yerel mimari ile inşa ediliyor ve bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var ve kısa zamanda da bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz."

Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin bir soruya Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

"Şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Şimdi aşılamada da kademe sistemini ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız. Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını rağbetle kabullenirsek buralarda da Kovid olayı daha da azalacaktır, daha da düşecektir. Şu an itibarıyla oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü orta Anadolu, batı, buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakırımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz."

Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Dolayısıyla da bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı olmuştur, çok çok faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor, çok daha rahat adım atıyor, kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için de böyle bir sistemi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla hamdolsun çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır."

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hatırlatılarak Türkiye ile ABD arasında Hamid Karzai Havalimanının işletilmesine ilişkin görüşmelerdeki son durumun sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün, Savunma Bakanımız Amerikan Savunma Bakanı ile görüşmesini yaptı ve bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla, bunun yanında NATO'yla bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde de Sayın Biden'la şahsım gerek birebir görüşmemizde bunları konuştuk gerekse heyetler arası görüşmede bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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